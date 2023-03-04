Москва, 4 марта, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В Москве и ряде других городов России уже оборудованы дорожные знаки, запрещающие проезд на самокатах.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Москва. Дорожный знак, запрещающий проезд на самокатах, на Красной площади

1 марта вступили в силу поправки в Правила дорожного движения в части управления «средствами индивидуальной мобильности» — электросамокатами, моноколесами и гироскутерами.

В МВД ранее разъяснили, что новый статус не распространяется на обычные роликовые коньки и самокаты, и граждане, которые их используют, по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Дети до семи лет могут передвигаться на средствах индивидуальной мобильности в сопровождении взрослых и только по тротуарам, велопешеходным и пешеходным дорожкам. Передвигаться на электросамокатах, моноколесах и гироскутерах можно со скоростью до 25 км в час.