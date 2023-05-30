Власти Японии заявили о падении ракеты, запущенной Северной Кореей
Власти Японии предположили, что ракета, запущенная КНДР, уже упала
Токио, 31 мая, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Ракета, запущенная Северной Кореей, предположительно, уже упала. Об этом 31 мая сообщила служба безопасности на море Японии.
«Согласно министерству обороны, предположительно, баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вероятно, уже упала», — указано в сообщении.
Воздушные и морские суда призвали отслеживать информацию, а в случае обнаружения обломков ракеты, не приближаясь к ним, сообщить об этом в службу безопасности на море.
Ранее ИА Регнум сообщало о запуске Северной Кореей ракеты в южном направлении. В связи с информацией о пуске ракеты КНДР, в Сеуле и на японском острове Окинава сработали оповещения о воздушной тревоге. Все жители Сеула получили на телефоны сообщения о воздушной тревоге и готовности к эвакуации.
Позднее МВД Сеула распространило информацию о том, что воздушная тревога была объявлена по ошибке.