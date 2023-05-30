Токио, 31 мая, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Ракета, запущенная Северной Кореей, предположительно, уже упала. Об этом 31 мая сообщила служба безопасности на море Японии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

«Согласно министерству обороны, предположительно, баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вероятно, уже упала», — указано в сообщении.

Воздушные и морские суда призвали отслеживать информацию, а в случае обнаружения обломков ракеты, не приближаясь к ним, сообщить об этом в службу безопасности на море.

Ранее ИА Регнум сообщало о запуске Северной Кореей ракеты в южном направлении. В связи с информацией о пуске ракеты КНДР, в Сеуле и на японском острове Окинава сработали оповещения о воздушной тревоге. Все жители Сеула получили на телефоны сообщения о воздушной тревоге и готовности к эвакуации.

Позднее МВД Сеула распространило информацию о том, что воздушная тревога была объявлена по ошибке.