Пхеньян, 31 мая, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Запуск космической ракеты-носителя в южном направлении осуществила Северная Корея. Об этом 31 мая сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

По данным агентства, КНДР запустила в южном направлении снаряд, «который она называет космической ракетой-носителем».

В свою очередь, в Японии сработали системы оповещения населения на Окинаве. Жителей острова призывают скрыться в зданиях либо в подземных укрытиях в связи с запуском ракеты КНДР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Южная Корея считает планы КНДР по запуску спутника нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. МИД Южной Кореи назвал возможный запуск спутника КНДР провокацией и призвал Пхеньян отказаться от таких планов.

Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что власти Японии призвали правительство Северной Кореи не запускать разведывательный спутник. По мнению Токио, запуск нарушит резолюцию Совбеза ООН и станет «большой провокацией» для безопасности Японии.