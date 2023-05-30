Сеул, 31 мая, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена по ошибке в Сеуле после пуска ракеты КНДР. Об этом говорится 31 мая в разосланном жителям сообщении от министерства внутренних дел Южной Кореи.

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В экстренном сообщении МВД, полученном жителями, уточняется, что воздушная тревога, объявленная в Сеуле в 06:41 по местному времени (00:41 мск) была ошибочной.

Также сообщается об отмене воздушной тревоги на острове Окинава в Японии. В связи с пуском ракеты КНДР жителям рекомендовали укрыться в зданиях или в подвалах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после пуска ракеты Северной Кореей в южном направлении в 06:32 (00:32 мск) в Сеуле жители получили на телефоны сообщение о воздушной тревоге, а также просьбу подготовиться к эвакуации. При этом сообщение о тревоге было продублировано по громкоговорителям, установленным в городе.

Северная Корея осуществила запуск, предположительно, космической ракеты-носителя в южном направлении.