Сеул, 31 мая, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена в Сеуле после пуска ракеты КНДР. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что воздушная тревога была объявлена в Сеуле в 06:32 по местному времени (00:32 мск). Граждан попросили подготовиться к эвакуации и напомнили о необходимости эвакуировать в первую очередь детей, пожилых и слабых граждан. Экстренное сообщение было разослано жителям Сеула на телефоны.

Кроме того, объявление о воздушной тревоге прозвучало из громкоговорителей, установленных на улицах.

Ранее ИА Регнум сообщало о пуске Северной Кореей, предположительно, космической ракеты-носителя в южном направлении. В Японии сработали системы оповещения населения на острове Окинава. Жителей в связи с запуском ракеты КНДР призывают скрыться в зданиях либо в подземных укрытиях.