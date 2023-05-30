Париж, 30 мая, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн стала объектом критики со стороны президента страны Эммануэля Макрона за свои резкие высказывания в адрес крайне правой партии «Национальное объединение», парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Глава республики отчитал премьер-министра на заседании совета министров 30 мая. Макрон предостерёг Борн от использования «моральных суждений», назвав ее высказывания «словами из 1990-х годов».

«Необходимо дискредитировать «Национальное объединение», указывая на основополагающие моменты и на непоследовательности», ― приводит издание слова французского лидера.

Такое заявление Макрон сделал, говоря об экономической программе Марин Ле Пен, а также её союзы с теми политиками, кто придерживается нелиберальных позиций, имея в виду премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

«Это убийственный состав», ― подчеркнул президент.

Макрон отметил, что «хорошей стратегией» было бы атаковать партию его политических оппонентов конкретными заявлениями, а не неработающими формулировками.

На днях в интервью радиостанции Radio J Борн заявила, что идеология «Национального объединения» крайне опасна, и назвала партию «наследницей (Филиппа) Петена» ― главы коллаборационистского диктаторского правительства Франции режима Виши. Марин Ле Пен называла такие высказывания неприемлемыми.

Борн при этом не исключила возможной победы Ле Пен на президентских выборах в 2027 году.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным опроса Elabe, опубликованного в апреле, действующий президент Франции Эммануэль Макрон уступил бы свой пост лидеру правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, если бы президентские выборы прошли в стране сейчас.

Так, Ле Пен в первом туре выборов с теми же кандидатами, как в 2022 году, заняла бы чёткое первое место с 31% голосов, обойдя Макрона и Жана-Люка Меланшона с 23% и 18,5% голосов соответственно.