Париж, 6 апреля, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон уступил бы свой пост лидеру правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен если бы президентские выборы прошли в стране сейчас. Об этом сообщается 5 апреля в опросе Elabe для французского телеканала BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

«Если бы первый тур президентских выборов состоялся сейчас с теми же кандидатами, что и в 2022 году, Ле Пен заняла бы чёткое первое место с 31% голосов, обойдя Макрона и Жана-Люка Меланшона с 23% и 18,5% голосов соответственно», — говорится в опросе.

Во втором туре, где Ле Пен бы встретилась с Эммануэлем Макроном, результат голосования был бы в пользу лидера фракции «Национальное объединение». Ле Пен получила бы 55% голосов избирателей, а Макрон — 45%.

Социологи отмечают, что за год популярность Ле Пен выросла на 8%, при этом она стала популярнее среди всех групп населения.

Как сообщалось ранее, на прошедших в 2022 году президентских выборах во Франции в первом туре за Макрона проголосовали 28% избирателей, за Ле Пен — 23%, за лидера левой партии «Непокорившаяся Франция» Меланшона — 22% избирателей.