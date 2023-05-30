Москва, 30 мая, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Звезду сериала «Ольга», уехавшую из России, Яну Троянову требуют признать иноагентом и закрыть въезд в Россию, сообщил ИА Регнум глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Евгений Одиноков/РИА Новости Актриса Яна Троянова

Он обратился к генпрокурору Игорю Краснову не только с просьбой признать актрису иноагентом, но и проверить её на возможное финансирование ВСУ.

Известно, что звезда сериала «Ольга» уехала во Францию и высказалась по поводу спецоперации в интервью журналисту Юрию Дудю (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В нём она рассказала, что арендует домик в городе Пюто, который фактически является одним из пригородов Парижа. Для этого ей пришлось продать свою квартиру в центре Москвы на Большой Ордынке. Также она рассказала, что проекты будет делать для русскоговорящих,

«Нужно поддержать тех, кто в заложниках в России», — сказала в интервью Троянова.

Также депутат Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал 30 мая признать актрису Троянову иноагентом после слов о России. Как сказал Шолохов, человек, презрительно называющий соотечественников «русскоязычными заложниками», явно не наш агент в Пюто.

Как сообщало ИА Регнум, движение «Зов Народа» призвало 30 мая Госдуму лишить пенсий российских артистов, которые уехали за границу после начала спецоперации и выступают с критикой в адрес Москвы. В качестве кандидатов на лишение выплат движение предложило певцов и музыкантов, таких как Алла Пугачёва, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, а также актёра Дмитрия Назарова.

Так, актёр Назаров, известный по сериалу «Кухня» выступил с антироссийской позицией по специальной военной операции. В январе 2023 года его вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой, уволили из театра. После этого они уехали из России. Также он лишился роли в новой экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев».