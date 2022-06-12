Тбилиси, 12 июня, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили считает статус Грузии как кандидата на вступление в Европейский союз имеющим лишь символическое значение, сообщает 11 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

ЕС

«Мы должны говорить правду гражданам. Статус кандидата является символическим, важным, но символическим. Предоставление нам этого статуса поддерживает мой оптимизм в отношении того, что Европа примет разумное решение. Разумное, которое отвечает интересам Европы и нашим интересам, и не будет отвечать интересам России. Конечно, этот статус очень хорош, но главная ось и ориентир — это соглашение об ассоциации, безвизовый режим и свободная торговля. Я не хотел сравнивать нашу страну другими странами ассоциированной тройки — Украиной и Молдавией, но мы опережаем Украину и Молдавию по всем параметрам. В том числе реализация соглашения об ассоциации, о свободной торговле, которое уже выполнено на 50%. А статус кандидата в ЕС имеет символическое значение», — сказал Гарибашвили.

Напомним, что грузинское правительство подало в европейские структуры официальную заявку на предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС.