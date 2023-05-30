Москва, 30 мая, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Россия впервые за свою историю развернула полную группировку гидрометеорологических спутников, находящихся на геостационарной орбите. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба «Роскосмоса» на официальном сайте госкорпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

«Впервые в истории отечественной космонавтики на геостационарной орбите полностью развёрнута группировка гидрометеорологической космической системы «Электро» в составе трёх спутников», — сообщили в «Роскосмосе».

Космические аппараты работают на разных точках стояния. Они проводят съёмку поверхности Земли каждые 15 минут в видимом и инфракрасном диапазонах. Это позволяет анализировать состояние морей и океанов, мониторить изменения климата, повысить оперативность прогнозов погоды и выявления чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая «Роскосмос» вывел на орбиту новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА». Его планируют применять для разведки военных объектов на территории Украины.

«Кондор-ФКА» будет дважды в сутки пролетать над этой территорией и сканировать её в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр. Он также сможет в любую погоду выявлять скопление сил противника, строительство средств фортификации и переброску военной техники.