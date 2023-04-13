Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся в России 1 сентября
Минпросвещения РФ: уроки по новому учебнику украинского языка начнутся с 1 сентября 2023 года
Москва, 13 апреля, 2023, 07:08 — ИА Регнум. По разработанному учебнику украинского языка уроки в российских школах новых регионов начнутся с 1 сентября. Об этом РИА Новости рассказала замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.
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Школьник
Отмечается, что Минпросвещения РФ подготовило учебник украинского языка для младших классов, а до конца года разработает учебник с 5-го по 9-й классы.
По словам Васильевой, власти Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей сами решат, в каких классах и школах такие уроки будут проводиться.
Как сообщало ИА REGNUM, российская система образования предусматривает изучение национальных языков. Кроме того, дети могут учить родной язык на дополнительных занятиях.