Москва, 10 апреля, 2023, 21:14 — ИА Регнум. До конца 2023 года в России планируется завершить создание учебного пособия по украинскому языку для 5–9 классов. Учебники по этому предмету для учеников начальной школы уже готовы, рассказал 10 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью «Российской газете».

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«Мы взяли советские учебники, где чистый украинский, адаптировали их вместе с коллегами, с методистами из ДНР, ЛНР», — отметил он.

По словам Кравцова, пособия по изучению украинского языка для 1–4 классов подготовлены, а работа над учебниками для средней школы продолжается. Министр подчеркнул, что российская система образования предусматривает изучение национальных языков. Кроме того, дети могут учить родной язык на дополнительных занятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравцов рассказал, что новый учебник по истории с разделом о специальной военной операции может появиться в российских школах уже 1 сентября 2023 года, а с 2024–2025 года будет использоваться массово. Пособие будет включать раздел о специальной военной операции на Украине. Также обсуждается возможность включить эту тему в учебник по обществознанию.