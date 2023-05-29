Энергодар, Запорожская область, 29 мая, 2023, 21:33 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ посёлка Михайловка в Запорожской области 29 мая погиб мирный житель, ещё один человек пострадал. Об этом сообщила администрация Энергодара в своём Telegram-канале.

Telegram-канал администрации Энергодара Последствия обстрела пгт Михайловка

«Сегодня пгт Михайловка Васильевского района подвергся обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Зафиксировано четыре прилёта по центру посёлка в районе рынка. В результате удара противника один мирный житель погиб и один получил ранение», — сказано в сообщении.

Ранее об обстрелах населённого пункта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, 29 мая подразделения ВСУ вели огонь из тяжёлых видов вооружения по поселку Михайловка в Запорожской области. Удары пришлись по центру населённого пункта.

«Всего было три прилёта по центру посёлка. Один из них — в районе парковки рынка, где, как правило, большое скопление людей. К сожалению, ранены два мирных жителя, один из них находится в реанимации», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

В оперативных службах позже подтвердили, что в Михайловке произошло несколько взрывов и пострадали, по предварительным данным, двое мирных жителей. Спасти одного из них не удалось.

Ранее стало известно о применении ВСУ при обстреле российских позиций в Запорожской области химических боеприпасов. Об этом 29 мая заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) посёлка Алмазная в Луганской Народной Республике погибли двое мирных жителей. Эту информацию обнародовал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.