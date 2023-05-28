Луганск, 28 мая, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Число мирных жителей, погибших при обстреле Алмазной в Луганской Народной Республике (ЛНР), возросло до двух, сообщил 28 мая врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ

«В результате удара по жилому частному сектору погибла мирная жительница, пожилой мужчина скончался на операционном столе. Приношу соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки на Алмазную также девять человек получили ранения. Среди пострадавших находится и десятилетний мальчик, он получил ранения спины и головы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

ВСУ 28 мая обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Уточнялось, что по городу было выпущено 10 ракет. Кроме того, 28 мая в течение часа украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 мм по жилым кварталам Донецка и Макеевки.