Луганск, 28 мая, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Число мирных жителей, погибших при обстреле Алмазной в Луганской Народной Республике (ЛНР), возросло до двух, сообщил 28 мая врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

Врио главы ЛНР Пасечник: число погибших при обстреле Алмазной возросло до двух
Иван Шилов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ

«В результате удара по жилому частному сектору погибла мирная жительница, пожилой мужчина скончался на операционном столе. Приношу соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки на Алмазную также девять человек получили ранения. Среди пострадавших находится и десятилетний мальчик, он получил ранения спины и головы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

ВСУ 28 мая обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Уточнялось, что по городу было выпущено 10 ракет. Кроме того, 28 мая в течение часа украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 мм по жилым кварталам Донецка и Макеевки.