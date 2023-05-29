Сербия, 29 мая, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Во время столкновения сил НАТО KFOR с сербами в самопровозглашенной Республике Косово были ранены двое человек. Об этом 29 мая сообщила газета «Вечерне новости».

GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС Столкновение сил НАТО с сербами в Косове

По сведениям газеты, представители KFOR за день бросили в протестующих в Звенчане более 30 светошумовых гранат, а также открыли огонь.

По информации издания, представители сил НАТО попытались силой затащить людей внутрь своего кордона, а затем начали применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Кроме того, сербское агентство «Танюг» сообщило, в ходе столкновений между сербскими протестующими в косовском муниципалитете Звечан пострадал журналист агентства — ему под ноги попала светошумовая граната.

Ранее ИА Регнум сообщило, что между полицейскими и сербами, которые пытались проникнуть в здание местной администрации на севере Косово, начались столкновения. Косовская полиция и контингент НАТО в Косове и Метохии (KFOR) 29 мая оцепили здания местных органов власти в общинах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица для того, чтобы защитить их от недовольства местного сербского населения.

Позже представители международных сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косове. По данным журналистов, атаку была провели силы KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО).