Вашингтон, 28 мая, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободят Одессу и Харьков после окончательного разгрома наступающих сил ВСУ. Об этом заявил в своем блоге бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Он отметил, что российские военные ждут ещё одного всплеска энергии со стороны ВСУ, ещё одного массового наступления, которое они сведут на нет.

«Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города», — такое мнение высказал офицер.

Как передавало ИА Регнум, бывший офицер Военно-морских сил США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс отметил, что тема с предстоящим контрнаступлением раздута украинскими властями для получения ещё большего количества вооружений. Если изначально план Киева подразумевал такую стратегию для использования эффекта неожиданности, то он не сработал. Неожиданным это наступление уже не станет, добавил Холмс.

Ранее Макгрегор заявил, что после исчерпания человеческих ресурсов ВСУ Киев столкнётся с наилучшими российскими войсками. Он напомнил, что Россия сильна как никогда, её вооружённые силы достигают пика своих возможностей. Макгрегор обратил внимание на то, что Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружений, с Вооруженными силами России украинские войска справиться не смогут.