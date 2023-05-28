Вашингтон, 28 мая, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Тема с предстоящим контрнаступлением раздута украинскими властями для получения ещё большего количества вооружений, такое предположение бывшего офицера Военно-морских сил США, профессора Школы общественных и международных отношений университета Джорджии Джеймса Холмса опубликовали в статье 19fortyfive.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«Уже несколько недель нам говорят, что близится нападение. И вот уже заканчивается весна. Где же оно?» — поинтересовался он.

Если изначально план Киева подразумевал такую стратегию для использования эффекта неожиданности, то он не сработал. Неожиданным это наступление уже не станет, добавил Холмс.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у контрнаступления ВСУ нет определённой даты. Оно будет сложным процессом и пройдёт не за один день, а растянется надолго.

По словам бывшего советника главы Пентагона американского полковника Дугласа Макгрегора, в Белом доме выдвинули Киеву ультиматум, в соответствии с которым Зеленский должен либо срочно отдать приказ о контрнаступлении ВСУ, либо начать переговорный процесс с Россией об условиях капитуляции.

Киевские власти постоянно находят причины для сдерживания контрнаступления — то погода плохая в зоне боевых действий, то оружия не хватает.