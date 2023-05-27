Вашингтон, 27 мая, 2023, 13:14 — ИА Регнум. После истощения своих последних военнослужащих Киев столкнётся с наилучшими российскими войсками. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Алексей Майшев/РИА Новости Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО

Он напомнил, что Россия сильна как никогда, её вооружённые силы достигают пика своих возможностей.

Макгрегор обратил внимание на то, что Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружений, с Вооруженными силами России украинские войска справиться не смогут.

«Они ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку. И когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», — отметил офицер.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил в своём Telegram-канале о том, что ожидания киевского режима встать в один ряд с членами Евросоюза и другими западными странами не оправдались и сейчас Киев ближе к таким странам, как Афганистан, Сирия, Ирак, Ливия и Йемен.

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что реальной причиной украинского конфликта стал крупный бизнес по продаже оружия, это втянуло Киев в авантюру по сценарию афганского кризиса. По его словам, в США знали о рисках, которыми сопровождаются амбиции НАТО по расширению на территорию Украины, но не учли их из-за давления военно-промышленного комплекса.

Он отметил, что Вашингтон не услышал и многочисленные предупреждения Москвы по этому поводу. Сакс добавил, что вложения Запада в конфликт могут привести только к его эскалации, чего опасаются другие крупные государства и регионы мира.