Варшава, 28 мая, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Польский историк Войцех Полак высказал мнение о том, что немцы сознательно пытаются сделать так, чтобы в глазах мирового сообщества Польша выглядела виновной в Холокосте. Об этом 28 мая написало издание wPolityce.

Холокост. Немецкий концлагерь

Эксперт обратил внимание на сообщения СМИ о лекции в Германском историческом институте о причастности поляков к геноциду евреев.

«Заявляя, что преступления против евреев совершали нацисты и что концентрационные лагеря располагались в основном на территории Польши, складывается впечатление, что этими нацистами были поляки. Немцам именно это и нужно, чтобы распространялись такие кошмарные, позорные и ложные концепции», — приводит издание слова историка.

Он считает, что простая замена слова «немцы» на «нацисты» в отношении данных преступлений способствует такому переносу акцента, также к этому ведёт и использование словосочетания «польские концентрационные лагеря».

Он отметил, что работа по обелению немцев гражданами Германии проводится уже давно и это приносит свои результаты.

«Возможно, часто не прямо, иногда немного завуалированно, но виновниками Холокоста или людьми, создававшими концлагеря, выставляются поляки», — подчеркнул историк, добавив, что из-за некачественного исторического образования западное сообщество очень часто поддаётся на определенные ассоциации и ложные стереотипы, это способствует распространению подобных концепций.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2022 года власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых ($1,3 триллиона) в качестве компенсации ущерба, нанесённого в ходе Второй мировой войны. На тот момент власти ФРГ отказались обсуждать этот вопрос.

В марте министерство иностранных дел Польши отправило в обе палаты Конгресса Соединённых Штатов Америки письма о требованиях Варшавой компенсаций от Германии. Заместитель главы польского МИД Аркадиуш Муларчик подчеркнул, что Польша рано или поздно добьётся своего.

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью изданию Financial Times допустил, что Варшава может претендовать на получение репараций от России.