Варшава, 2 мая, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью изданию Financial Times допустил, что Варшава может претендовать на получение репараций от России.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Россия

«Мы считаем, что может начать диалог с Берлином, но с [Владимиром] Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало дискуссии с другим угнетателем», — приводит издание слова собеседника.

В октябре 2022 года власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых ($1,3 триллиона) в качестве компенсации ущерба, нанесённого в ходе Второй мировой войны. На тот момент власти ФРГ отказались обсуждать этот вопрос.

В марте министерство иностранных дел Польши отправило в обе палаты Конгресса Соединённых Штатов Америки письма о требованиях Варшавы компенсаций от Германии. Заместитель главы польского МИД Аркадиуш Муларчик подчеркнул, что Польша рано или поздно добьётся своего.