Нью-Йорк, США, 27 мая, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Несколько сотен немецких госслужащих покинут Россию в ближайшее время, сообщило 27 мая агентство Associated Press, ссылаясь на источник в МИД ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

По данным агентства, немецкие госслужащие, в том числе дипломаты, сотрудники культурных учреждений, преподаватели Гёте-института, будут покидать Россию со следующего месяца. Речь идет о сотнях сотрудников, уточнил источник.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля власти Германии решили выслать из страны свыше 20 российских дипломатов. Министерство иностранных дел страны объяснило этот шаг необходимостью якобы сокращения присутствия спецслужб России на немецкой территории.

В свою очередь, МИД России пообещал зеркально ответить на решение Германии и ограничить максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в стране.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о высылке более 20 немецких дипломатов из России в ответ на аналогичный шаг Германии.

А 27 мая стало известно, Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в России до 350 человек. Авторы статьи высказали мнение, что нескольким сотням граждан Германии придётся покинуть Россию.