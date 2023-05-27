Молдавия, 27 мая, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Депутат Народного собрания Гагаузии Николай Дудогло на съезде народных избранников автономии всех уровней предложил провести референдум о независимости, если требования региона не будут удовлетворены центральными властями Молдавии. Об этом 27 мая сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

По его словам, разграничение полномочий между Кишинёвом и административным центром Гагаузии Комратом, а также возврат полномочий, региональных таможенной и налоговой служб, силовых структур даст возможность для того, чтобы Гагаузия в дальнейшем вела диалог между центром и Комратом.

BFPlayer 0 Гагаузия

«Если наши друзья в Кишинёве не согласятся, мы должны обратиться к гагаузскому народу и провести референдум о независимости. Это даст возможность охладить пыл кишинёвским властям. Игры закончились, начались мужские разговоры. Пришло время считаться с Гагаузией», — приводит агентство слова Дудогло.

Отмечается, что участники съезда приняли резолюцию, в которой потребовали от президента, парламента и правительства Молдавии закрепить статус автономии в Конституции страны, привести законодательство республики в соответствие со статусом Гагаузии, а также «прекратить незаконную практику центральных властей по блокированию реализации автономией полномочий, установленных законом об особом правовом статусе Гагаузии».

Уточняется, что в резолюции также оговаривается необходимость в течение трех месяцев восстановить центральными властями на территории Гагаузии работу государственных предприятий и различных региональных служб, таких как налоговая, статистическая, экологическая службы.

Как передавало ИА Регнум, действующая глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что власти Молдавии нарушили законодательство в попытках вмешаться в ход выборов главы этого автономного территориального образования. Она призвала вернуть ситуацию в правовое поле, а также убедить Кишинёв соблюдать местные и национальные законы. Влах напомнила, что выборы в Гагаузии находятся в зоне ответственности избирательной комиссии Гагаузской автономии и оценку избирательному процессу дает именно этот орган.

14 мая в Гагаузии прошёл второй тур выборов главы автономии. Избирательная комиссия этого территориального образования объявила о победе Евгении Гуцул, которая представляет оппозиционную партию «Шор». После это решение избиркома утвердили депутаты регионального собрания.

При этом центральные власти Молдавии возбудили восемь дел из-за возможного незаконного финансирования кандидатов и начали проверки в гагаузском избиркоме. 16 мая в офис ЦИК Гагаузии прибыли сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и начали изымать списки избирателей.