Комрат, Молдавия, 21 мая, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Власти Молдавии нарушили законодательство в попытках вмешаться в ход выборов главы Гагаузии, заявила действующая глава этого автономного территориального образования Ирина Влах в интервью гагаузскому телеканалу GRT.

Vlah.md Ирина Влах

Она призвала вернуть ситуацию в правовое поле, а также убедить Кишинёв соблюдать местные и национальные законы. Влах напомнила, что выборы в Гагаузии находятся в зоне ответственности Избирательной комиссии Гагаузской автономии и оценку избирательному процессу дает именно этот орган.

Глава автономного образования подчеркнула, что Центризбирком Молдавии не имеет прав вмешиваться в местные выборы. Влах также отметила, что нынешняя избирательная кампания в Гагаузии была беспрецедентной по степени давления со стороны центральных молдавских властей.

Она уточнила, что в ходе выборов у представителей кандидатов проходили обыски, а на членов избирательной комиссии автономии оказывалось самое жесткое давление.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая в Гагаузии прошел второй тур выборов главы автономии. Избирательная комиссия этого территориального образования объявила о победе Евгении Гуцул, которая представляет оппозиционную партию «Шор». После это решение избиркома утвердили депутаты регионального собрания.

При этом центральные власти Молдавии возбудили восемь дел из-за возможного незаконного финансирования кандидатов и начали проверки в гагаузском избиркоме. 16 мая в офис ЦИК Гагаузии прибыли сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и начали изымать списки избирателей.