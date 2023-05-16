Комрат, Молдавия, 16 мая, 2023, 22:14 — ИА Регнум. Депутаты народного собрания Гагаузии 16 мая на экстренном заседании поддержали решение Центризбиркома автономии объявить победителем на выборах башкана (главы) Гагаузии кандидата от партии «Шор» Евгению Гуцул. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

Назначение проходило в нервозной обстановке. Сначала в ЦИК Гагаузии пришли силовики Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии и изъяли документацию, связанную со вторым туром выборов башкана. В НАЦ заявили, что это связано с уголовным делом от 2022 года.

Возле Центризбиркома собрались граждане автономии и депутаты. После того, как в Апелляционной палате отказались подтвердить решение ЦИК о победе Гуцул из-за отсутствия документации по выборам, депутаты отправились к зданию Народного собрания, заявив, что партийные различия больше не имеют значения, где и утвердили победу кандидата от «Шор».

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным подсчётам, Гуцул на выборах набрала 51% голосов. Её соперник от Партии социалистов Григорий Узун набрал 49%.