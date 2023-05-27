Москва, 27 мая, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал информационного агентства Ura.ru без возможности восстановления. Об этом 27 мая сообщается на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

«Google удалил наш канал на YouTube с 85 тысячами подписчиков за видео про референдумы в новых регионах России», — заявил редактор канала Михаил Титов.

Он рассказал, что 3 мая было получено первое предупреждение за видео 2022 года с заявлением администрации Херсонской области о проведении референдума о вхождении региона в состав России. Второе — 12 мая за ролик о том, что изменится в ДНР и ЛНР после присоединения к РФ. Третье предупреждение получено сегодня, 27 мая, с формулировкой «нарушение правил».

По словам Титова, агентство уже создало новый канал на YouTube, куда продолжит выкладывать видео.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда», где было более чем 500 тысяч подписчиков. Кроме того, блокировке подвергся резервный канал радиостанции, на который подписалось около 100 тысяч пользователей.

18 мая Роскомнадзор сообщил, что в 2023 году выявлено по меньшей мере девять фактов цензуры в отношении российских СМИ. При этом в 2021 году зафиксировали 28 таких случаев, а в 2022 году — уже 95.