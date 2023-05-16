Москва, 16 мая, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Об этом радиостанция 16 мая сообщила в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

«YouTube удалил канал радио «Комсомольская правда» со своей площадки, на котором было 510 тысяч подписчиков», — говорится в сообщении.

Редакция радио «КП» отметила, что не нарушила правила площадки. Кроме того, как сообщил главный редактор радио Андрей Горбунов ТАСС, также был заблокирован резервный канал «Р. К. П.», имевший около ста тысяч подписчиков.

«Никакой конкретики, за что именно мы были удалены, не последовало. Никаких предупреждений, просьб что-то удалить или отредактировать не было», — сказал Горбунов.

Как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Запад организовал против российских медиа самый масштабный в истории акт массовой тоталитарной цензуры.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что в Европе и США российские СМИ подвергались преследованиям задолго до начала специальной военной операции на Украине.

Линия отмены русских и русскоязычных СМИ, по словам главы МИД России, грубо нарушает взятые Западом обязательства по обеспечению свободы СМИ и равного доступа к информации для населения всех стран ОБСЕ.