Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выявила по меньшей мере девять фактов цензуры в отношении российских СМИ в 2023 году, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

При этом в 2021 году зафиксировали 28 таких случаев, а в 2022 году — уже 95.

«Всего с 2021 года ведомство зафиксировало 132 акта цензуры. Из них 28 случаев в 2021 году, 95 случаев в 2022 году и 9 случаев в 2023 году», — сказано в сообщении, которое цитируется РИА Новости.

В Роскомнадзоре уточнили, что служба выявляет многочисленные акты цензуры со стороны иностранных интернет-платформ. Кроме того, в ведомстве сообщили, что за отсутствие маркировки об иностранных агентах в 2022 году были вписаны штрафы на общую сумму более 228 млн рублей.

С начала текущего года иноагентов оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в организации самого масштабного в истории акта массовой тоталитарной цензуры в отношении СМИ России. Она подчеркнула, что целые сегменты мирового информационного пространства остались без российского медийного присутствия.

16 мая видеохостинг YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда», где было более чем 500 тысяч подписчиков. Кроме того, блокировке подвергся резервный канал радиостанции, на который подписалось около 100 тысяч пользователей.