Москва, 26 мая, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Гознак готов выпускать биометрические загранпаспорта по новым заявкам, сообщила 26 мая пресс-служба предприятия.

jackmac34 Паспорт

«Гознак подтверждает готовность к возобновлению персонализации заграничных паспортов с электронным носителем информации по новым заявкам», — сообщили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что приём заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов начнётся с 1 июня.

Выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен в феврале. Данная мера была принята в связи с ростом потребности в микросхемах, встраиваемых в документ. Тогда Гознак сообщал, что производителю микросхем «Микрон» нужно перенастроить оборудование, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы.

Загранпаспорт нового образца рассчитан на 10 лет. На его титульной странице располагается микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.