Москва, 2 февраля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца приостановлен из-за того, что выросла потребность в микросхемах, встраиваемых в документ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 2 февраля на сайте Гознака.

Илья Питалев/РИА Новости Изготовление заграничных биометрических паспортов

«В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объём заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк загранпаспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производитель микросхем, АО «Микрон», сейчас проводит перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы.

В Гознаке рассчитывают, что после этого ритмичность производства и персонализации загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на портале «Госуслуги» объявили, что приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца временно приостановлен.