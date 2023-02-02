Москва, 2 февраля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Временно приостановлен приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 февраля на портале «Госуслуг».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина России

«Со 2 февраля приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен», — говорится в объявлении.

Отмечается, что если пользователь уже подал через «Госуслуги» заявление на получение загранпаспорта, то нужно дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции.

Напомним, загранпаспорт нового образца рассчитан на 10 лет. На его титульной странице располагается микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.