Москва, 26 мая, 2023, 16:33 — ИА Регнум. С 1 июня в России начнётся приём заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов, приостановленную в феврале. Об этом 26 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Григорий Сысоев/РИА Новости Биометрический заграничный паспорт граждан РФ

В феврале на портале «Госуслуги» появилась информация, что приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Позднее в Государственной думе сообщили, что данная мера была принята в связи с ростом потребности в микросхемах, встраиваемых в документ.

«С 1 июня текущего года возобновляется приём заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации», — сказала она.

Как отметила представитель ведомства, заявление можно подать через территориальный орган МВД, МФЦ или через портал «Госуслуги».

Как сообщало ИА Регнум, МВД России в 2022 году выдало свыше 5,4 млн загранпаспортов, что на 1,5 млн загранпаспортов больше, чем в 2021 году. По данным ведомства, в прошлом году всего было оформлено 13 384 942 паспорта гражданина России, в том числе внутренних — 7 971 568 и заграничных — 5 413 374.