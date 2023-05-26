Мелитополь, 26 мая, 2023, 09:33 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населённый пункт Васильевка Запорожской области. Об этом 26 мая написал в своём Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости Выбитые в многоквартирном доме окна после обстрела ВСУ города Васильевка. Архивное фото

«Васильевка под огнём боевиков ВСУ. Этой ночью нацисты ударили по городу из артиллерии», — отметил он, добавив, что прилёты были по административному зданию, центральной аллее, а также по торговым киоскам.

Он уточнил, что по предварительной информации никто не пострадал. Информацию о разрешениях сейчас уточняют специалисты.

Как передавало ИА Регнум, ранее ВСУ нанесли удары по городу Бердянск Запорожской области. В городе прозвучало несколько громких взрывов. На местах взрывов работают экстренные службы.

25 мая в районе авиабазы в Морозовске Ростовской области система ПВО сбила ракету ВСУ. Очевидцы изначально предположили, что был уничтожен беспилотник украинской армии.