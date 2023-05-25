Ростов-на-Дону, 25 мая, 2023, 23:24 — ИА Регнум. В Ростовской области в районе авиабазы в Морозовске была предотвращена ракетная атака ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

(сс) Brücke-Osteuropa Правительство Ростовской области

Глава области уточнил, что сработавшая система ПВО сбила украинскую ракету. Голубев попросил граждан сохранять спокойствие, сказав, что военные «выполняют свою работу».

Изначально очевидцы предполагали, что ночью 26 мая в районе авиабазы в Ростовской области был сбит беспилотник ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму утром 25 мая был сбит вражеский беспилотник самолётного типа, который пытался атаковать водонасосную станцию в Бахчисарайском районе. Также два дрона были сбиты ПВО в районе Качи из стрелкового оружия сил Черноморского флота, ещё несколько беспилотников были заглушены.