Бердянск, Запорожская область, 25 мая, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Украинская армия атаковала город Бердянск Запорожской области, сообщил 25 мая глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В городе прозвучало несколько громких взрывов. По предварительным данным — прилёты», — уточнил он.

Пока неизвестно, были ли это британские ракеты Storm Shadow или что-то другое. На местах взрывов работают экстренные службы, добавил Рогов.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» уточнили, что по некоторым данным удар ВСУ пришёлся по порту.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая в районе авиабазы в Морозовске Ростовской области система ПВО сбила ракету ВСУ. Очевидцы изначально предположили, что был уничтожен беспилотник украинской армии.