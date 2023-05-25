Брюссель, 25 мая, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Власти стран Евросоюза сообщили Еврокомиссии об установлении местонахождения €200 млрд замороженных активов Центробанка России, в то время как ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что страны ЕС заморозили более €300 млрд российских активов. Об этом 25 мая заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

«В 10-м пакете санкций Евросоюза против России было заложено требование к европейским операторам отчитаться Еврокомиссии о замороженных активах России. Дедлайн был установлен 12 мая. Страны Евросоюза отчитались перед Еврокомиссией о сумме свыше €200 млрд замороженных активов. О том, где они находятся, следует запрашивать государства — члены ЕС», — приводит ТАСС его слова.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства финансов ФРГ Беате Барон заявил, что согласно данным на 12 апреля 2023 года с начала специальной военной операции России на Украине правительство Германии заморозило российские активы на общую сумму €5,23 млрд.

В Бельгии заморожены российские активы на общую сумму в 58 млрд евро, кроме этого, были заблокированы российские финансовые транзакции на сумму в 191 млрд евро.

Профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов заявил, что с начала реализации политики антироссийских санкций США и странами ЕС были предприняты действия, в том числе и в отношении российских активов за рубежом. Ранее уже были заморожены зарубежные активы Банка России на сумму свыше $300 млрд.

Евросоюзом российские госактивы рано или поздно придётся вернуть, возможно, ещё и с процентами, заявил 7 марта исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. «Любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам», — указал российский дипломат. По словам Логвинова, в случае утери российских активов Евросоюз вынужден будет компенсировать России потери.