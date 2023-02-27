Брюссель, 27 февраля, 2023, 20:24 — ИА Регнум. В Бельгии заморожены российские активы на общую сумму в 58 млрд евро, заявили 27 февраля в министерстве финансов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Это рекордный показатель для ЕС, уточнил глава ведомства Винсент Ван Петегем. Также он сообщил, что были заблокированы российские финансовые транзакции на сумму в 191 млрд евро.

Ранее в США и ЕС заявили о заморозке российских государственных активов на общую сумму более 300 млрд долларов. При этом позднее в Брюсселе заявили, что местонахождение части этих средств пока евробюрократами не установлено.

В феврале 2023 года представители Еврокомиссии сообщили, что объем замороженных в ЕС активов российских организаций и физлиц составляет 21,5 млрд евро и что поиск активов, попадающих под действие санкций, продолжается.