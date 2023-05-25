Будапешт, 25 мая, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) одобрила изменения, которые внесли Венгрия и Россия в документы по проекту АЭС «Пакш-2», сообщил 25 мая венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, подчеркнув, что это позволит продолжить сооружение двух новых ядерных реакторов с участием Росатома.

Cecilia, Lili & Krisztian АЭС «Пакш»

«Европейский союз одобрил изменения в контрактах на строительство новых энергоблоков АЭС в Пакше. Поправки получили зеленый свет от Европейской комиссии, и это позволит ввести энергоблоки АЭС «Пакш» в эксплуатацию в ближайшее десятилетие», — передаёт его слова ТАСС.

Изменения в контрактах потребовались в связи с тем, что первоначально соглашения заключались в 2014 году и с тех пор, по словам Сийярто, произошли «жизненные и технологические перемены».

Венгерский министр при этом отметил, что во время строительства будут применяться самые высокие стандарты ядерной безопасности. По его словам, сооружение двух новых энергоблоков АЭС в Пакше крайне важно для Венгрии, поскольку «является долгосрочной гарантией ее энергетической безопасности».

В начале мая глава МИД Венгрии говорил, что в контракте на строительство АЭС «Пакш-2» не поменялись существенные пункты, такие как подрядчик, которым продолжает оставаться российская корпорация «Росатом».

При этом он подчёркивал, что Будапешт не согласится даже на частичное введение ЕС санкций против российской атомной энергетики. Также он призвал другие европейские страны «не экспериментировать» и не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.