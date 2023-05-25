Москва, 25 мая, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Националист Илья Богданов (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), перешедший в 2014 году на сторону ВСУ, был в группе диверсантов, которая проникла на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Mil.ru Диверсант

Спецслужбы РФ пояснили, что уже есть основания для утверждения, что среди украинских диверсантов был русский националист Илья Богданов, в прошлом офицер ФСБ.

При этом известно, что Богданов участвовал и в террористической атаке на сёла в Брянской области в начале марта.

В отношении Ильи Богданова возбуждено уголовное дело, он находится в розыске.

Также в нападении на Белгородскую область участвовали националист Алексей Левкин и член организации «Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максимилиан Андронников. Оба объявлены в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинские диверсанты проникли в Белгородскую область. В результате атаки ранения получили 13 мирных жителей, есть погибшие, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. При нападении диверсанты использовали западное оружие и технику, в том числе производства США. Всего ВС России уничтожено более 70 нападавших.

Журналист, историк и писатель Оуэн Мэттью предостерёг Украину — своими диверсиями на территории России власти рискуют спровоцировать катастрофическое обострение конфликта.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американское правительство не одобряет использование своей техники для атак на Россию.