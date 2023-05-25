Москва, 25 мая, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Националист Илья Богданов (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), перешедший в 2014 году на сторону ВСУ, был в группе диверсантов, которая проникла на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-офицер ФСБ националист Богданов был в числе диверсантов ВСУ, проникших в Белгородскую область
Mil.ru
Диверсант

Спецслужбы РФ пояснили, что уже есть основания для утверждения, что среди украинских диверсантов был русский националист Илья Богданов, в прошлом офицер ФСБ.

При этом известно, что Богданов участвовал и в террористической атаке на сёла в Брянской области в начале марта.

В отношении Ильи Богданова возбуждено уголовное дело, он находится в розыске.

Также в нападении на Белгородскую область участвовали националист Алексей Левкин и член организации «Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максимилиан Андронников. Оба объявлены в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинские диверсанты проникли в Белгородскую область. В результате атаки ранения получили 13 мирных жителей, есть погибшие, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. При нападении диверсанты использовали западное оружие и технику, в том числе производства США. Всего ВС России уничтожено более 70 нападавших.

Журналист, историк и писатель Оуэн Мэттью предостерёг Украину — своими диверсиями на территории России власти рискуют спровоцировать катастрофическое обострение конфликта.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американское правительство не одобряет использование своей техники для атак на Россию.