Москва, 24 мая, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Парламент России рассмотрит денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина.

Bsamp.ru Керченский пролив

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что официальным представителем российского президента при рассмотрении палатами Федерального собрания этого вопроса назначен заместителя министра иностранных дел РФ Галузин Михаил Юрьевич.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля 2023 года Украина расторгла все договоры о сотрудничестве с Россией по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Также депутаты Верховной рады проголосовали за выход Украины из Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества (BLACKSEAFOR).

Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В апреле 2004 года его ратифицировала Верховная рада Украины, несколько дней спустя единогласно утвердил Совет Федерации.

Договор фиксирует, что Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами России и Украины. Документ запрещает заход в эту акваторию без обоюдного согласия двух стран военных кораблей других государств.