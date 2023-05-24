Москва, 24 мая, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Ближайшее окружение и западные кураторы главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного будут до последнего надеяться на его выздоровление, так как Западу интересно, чтобы Залужный и дальше исполнял свои обязанности по указке европейских лидеров, пусть и формально. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо, комментируя сообщения о серьёзном ранении главкома ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Ранее в СМИ появилась информация, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе российских войск. Сообщалось, что Залужный пострадал ещё в начале мая. Для оказания первой помощи главкома ВСУ сначала доставили в Николаев, а затем — в военный госпиталь в Киеве, где ему сделали трепанацию черепа.

Политолог отмечает, что такая информация объясняет длительное отсутствие украинского главкома в инфопространстве. Но Запад такое положение дел может не устраивать, так как фигура Залужного рассматривалась там в качестве возможного преемника президента Украины Владимира Зеленского.

«Если информация правдивая, то окружение и кураторы Залужного будут бороться за то, чтобы он оставался главкомом ВСУ, пусть и формально, и дальше выполнял прямые директивы Запада. Залужный во многом их устраивал, хоть и был сложным собеседником», — отмечает Мезюхо.

По мнению политолога, внутри Украины много тех, кто заинтересован в отстранении Залужного. А в случае отставки или гибели украинского главкома начнётся борьба за вакантное место. Однако, окончательное решение, по мнению Мезюхо, будут принимать западные лидеры.

«Заинтересован в отстранении Залужного может быть, например, Кирилл Буданов. Он рассчитывает также, что сможет заменить президента Украины в случае его кончины, и тогда может стать и президентом, и главкомом ВСУ. Да и сам Зеленский может быть заинтересован, чтобы Залужный уже не вышел из больницы. В случае кончины Залужного начнётся кастинг на его место и настоящая драка внутри Вооружённых сил Украины. Причём фамилию потенциального нового главы ВСУ будет назначать не Зеленский, а кураторы с Запада», — считает Мезюхо.

Политолог допускает, что в случае гибели Валерия Залужного, президент Украины будет пытаться выдвинуть своего кандидата на должность главкома ВСУ. Но его предложение вряд ли воспримут западные лидеры. Такого же мнения придерживается заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он напомнил, что отношения между Зеленским и Залужным были напряжёнными.

«Если Зеленский сам будет принимать решение о новом кандидате на место Залужного, то будет выбирать политически лояльного к своим взглядам человека, так как с Залужным у них были распри. Но кандидатура нового главкома ВСУ будет волновать и Запад. А он нацелен не на то, чтобы помочь Зеленскому назначить человека политически лояльного ему. Запад, скорее, будет выдвигать кандидатуру, которая была бы альтернативой и смогла бы на самом деле заменить, если что, Зеленского, также, как Залужный до ранения», — допускает Кошкин.

Также Кошкин отметил, что постоянно получал информацию, что Залужный находится в критическом состоянии, и теперь эта информация подтверждается.

С начала мая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного перестали видеть на публике, поэтому политики и эксперты стали говорить о возможной гибели главкома. Так 10 мая глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Залужный отказался в любом формате участвовать в заседании комитета из-за напряжённой оперативной ситуации. После этого в СМИ появились предположения, что главком ВСУ ликвидирован российскими войсками. Замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла эту версию.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что возможное ранение главнокомандующего ВСУ создаст внутриполитические и военные проблемы для Украины.