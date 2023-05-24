Москва, 24 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе, который был нанесён ВС России по командному пункту под Херсоном в начале мая, сообщает 24 мая РИА Новости со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Отмечается, что Залужному сделали трепанацию черепа, продолжать службу он не сможет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 21 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Залужный продолжает исполнять свои обязанности. Такое заявление она сделала на фоне появившихся сообщений об исчезновении главнокомандующего.

Напомним, сообщения о гибели украинского командования, в том числе Залужного, появились 10 мая после того, как он отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО.