Москва, 22 мая, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Возможное ранение главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного создаст внутриполитические и военные проблемы для этой страны. Об этом 22 мая заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Если Валерий Залужный действительно тяжело ранен, то подобное событие несёт для офиса Зеленского множество как военных, так и политических последствий. Напомню, главком занимался координацией диалога НАТО и ВСУ. Фактически речь идёт о сбое в коммуникации западных стран и Украины», — приводит газета «Взгляд» слова Мирошника.

Он обратил внимание на то, что преодолеть этот сбой будет непросто, поскольку нужно будет найти другую персону, способную выполнять необходимые функции. И это может занять немало времени, поскольку «новичку» нужно будет заново налаживать контакты, подтверждать уже имеющиеся договоренности, в результате работа ВСУ существенно замедлится, пояснил эксперт.

Мирошник напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не испытывает особых симпатий к Залужному, по некоторым вопросам Брюссель и Вашингтон обращались к главнокомандующему ВСУ как к альтернативному «первому лицу», если в общении с президентом возникали какие-либо разногласия.

«В связи с этим у правящей верхушки Украины открывается широкий простор для размышлений о том, не причастен ли Зеленский к устранению конкурента. Для России же ранение Залужного означает хорошую возможность воспользоваться неразберихой в рядах ВСУ. Пока не назначат нового человека, Украина не сможет в полной мере координировать свои войска, что открывает нам неплохие возможности для маневра», — добавил Мирошник.

Как передавало ИА Регнум, представитель хакерской группы «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в украинских войсках заявил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный тяжело ранен при ракетном ударе по штабу ВСУ в начале мая, из-за чего может покинуть пост. По словам хакера, информация о состоянии здоровья Залужного не разглашается по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артёмовска.

21 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Залужный продолжает исполнять свои обязанности. Такое заявление она сделала на фоне появившихся сообщений об исчезновении главнокомандующего. По её словам, подобные сообщения направлены на деморализацию ВСУ на фоне напряжённой ситуации в Артёмовске.

Позже в этот же день Залужный впервые с 8 мая появился в телеэфире. По сообщению украинских СМИ, он выступил в формате видеосвязи перед сотрудниками одесского вуза в честь Дня науки.

В США назвали пять свидетельств провала Украины. По словам американского журналиста Джексона Хинкла, речь идёт о взятии российскими войсками Артёмовска (ДНР), за которым может последовать оставление украинскими силами Часова Яра. При этом анонсированное весеннее наступление ВСУ так и не состоялось.

По его мнению, о крахе Украины говорит «ошеломляющее» количество бойцов, которых она потеряла, а также слухи о серьёзном ранении Залужного. Помимо этого журналист отметил, что Зеленский объездил Западную Европу, «попрошайничая» помощь.