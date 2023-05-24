Киев, 24 мая, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Участники заседания Архиерейского собора раскольнической «Православной церкви Украины» 24 мая приняли решение о переходе на новый календарь, в соответствие с которым большую часть праздников будут отмечать по григорианскому календарю, но некоторые — по-прежнему по юлианскому.

OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний

В частности, Рождество Христово будет праздноваться 25 декабря, а не 7 января, Крещение Господне — 6, а не 19 января. При этом отмечать Пасху и Троицу предполагается по старому стилю (юлианскому календарю).

В поддержку такого решения выступили все участники заседания, кроме одного, который воздержался, сообщают местные СМИ. Формально смена календаря будет утверждена на «поместном соборе» ПЦУ в июле 2023 года.

Ранее руководители раскольников объясняли смену календаря желанием отмечать церковные праздники вместе с Западной Европой. В настоящее время руководители приходов ПЦУ имеют право самостоятельно выбирать календарь.

Как сообщалось ранее, руководители ПЦУ вместе с представителями властей, правоохранительных органов Украины и «активистами» продолжают отъём храмов у канонической Украинской православной церкви. На священников и прихожан православных приходов регулярно совершаются нападения. Руководители ПЦУ предагают православным монахам и священникам переходить в раскол, требуя при этом отречься от русского мира.