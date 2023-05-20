Луцк, Украина, 20 мая, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Приверженцы раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) 20 мая захватили Свято-Михайловский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Красноволя Волынской области. Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ Олег Точинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Сторонники ПЦУ села Красноволя Маневицкого района захватили местный Свято-Михайловский храм и не пустили внутрь ни настоятеля, ни управляющего епархией», — написал Точинский.

Он сообщил, что раскольники сорвали богослужение в храме и привезли в село своего священника, которого объявили новым настоятелем. Точинский отметил, что подобное происходит из-за предоставления Константинопольским патриархатом ПЦУ томоса об автокефалии.

«От ваших «материнских» объятий мы здесь задыхаемся», — написал священник.

Глава местной районной администрации Андрей Лындюк в той же соцсети подтвердил захват храма и поддержал это. По его словам, такое решение приняла община Красноволи, а потому в храм не пустили епископа Волынской УПЦ Нафанаила.

В УПЦ ранее неоднократно сообщали о захвате церквей раскольниками. По последним данным, они отобрали уже порядка 50 храмов. Этому способствует украинское законодательство, по которому большинство прихожан может решить передать церковь ПЦУ. Поскольку списков прихожан нет, подобный вопрос часто решают приезжие раскольники.

Епископ УПЦ на покое, бывший наместник Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве Гедеон сообщил, что на Украине не только захватывают и закрывают храмы, но также нападают на священников и убивают их. Этому способствует то, что украинские власти закрывают глаза на преступления против УПЦ.