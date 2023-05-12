Киев, 12 мая, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний пообещал проверять переходящих под ее юрисдикцию священников на «лояльность и патриотизм», сообщило 12 мая украинское издание New Voice.

Стрингер/РИА Новости Епифаний

«Конечно, те священнослужители и архиереи, которые открыто проповедовали эту идеологию, у которых есть русские паспорта, но в будущем захотят перейти в ВТО (Волынская территориальная община ПЦУ), должны покаяться, отказаться от российского гражданства, отречься от идеологии русского мира», — сказал он.

При этом глава ПЦУ отметил, что о лояльности священников будут судить по отзывам со стороны прихожан. Он также пообещал постепенно включить в состав ПЦУ все приходы канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти усилили давление на священников и мирян канонической православной церкви: храмы УПЦ отбирают и передают раскольнической ПЦУ, а священники привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий после очередных захватов храмов призвал верующих защищать святыни церкви, но не оказывать сотрудникам правоохранительных органов физического сопротивления.

Вместе с тем ни одна из 623 религиозных общин УПЦ, действующих в Закарпатской области по состоянию на 18 апреля 2023 года, с 24 февраля 2022 года не подала заявление в областную администрацию о переходе в раскольническую Православную церковь Украины.