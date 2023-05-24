Москва, 24 мая, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работникам МЧС России. Документ опубликован 24 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Согласно указу, в случае гибели вышеуказанных сотрудников, военнослужащих и работников, выполняющих задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, на Украине в период проведения спецоперации, либо их смерти до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (увольнения со службы, прекращения трудового договора), наступившей вследствие увечья (контузии, травмы, ранения) или заболевания, полученных ими при выполнении таких задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в разных долях.

Вышеуказанным военнослужащим, работникам и сотрудникам, которые получили в зоне СВО увечье (контузию, травму, ранение) осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, Путин призвал парламент проработать новые меры поддержки участников СВО. Российский лидер подчеркнул, что вопросы обеспечения СВО, поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты занимают важное место в парламентской повестке.

Владимир Путин заявил, что надо сделать всё, чтобы защитить граждан в новых российских регионах. По его словам, власти обязаны сделать всё, «чтобы отстоять и защитить их однозначный выбор вернуться в Россию».