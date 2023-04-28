Санкт-Петербург, 28 апреля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Парламент РФ должен проработать новые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с Советом законодателей.

РИА Новости Военнослужащий

«Целый ряд новых мер по поддержке участников спецоперации и их семей предложен парламентской рабочей группой, и, конечно, их нужно проработать», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что вопросы обеспечения СВО, поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты занимают важное место в парламентской повестке.

Путин также поблагодарил парламентариев за проделанную работу.

«Хочу вам за это сказать отдельные слова благодарности, спасибо за такую консолидированную совместную работу», — сказал российский лидер, отметив, что законодатели принимали решения оперативно.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заявил, что надо сделать всё, чтобы защитить граждан в новых российских регионах. По его словам, власти обязаны сделать всё, «чтобы отстоять и защитить их однозначный выбор вернуться в Россию».

Ранее глава государства сообщил, что необходимо создавать условия для динамического роста вошедших в состав России регионов и для скорейшего восстановления их инфраструктуры.