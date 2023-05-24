Москва, 24 мая, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Более 70 членов диверсионной группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Белгородской области. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника», — заявил министр, добавив, что в будущем ВС России будут предельно жёстко реагировать на подобные атаки ВСУ.

По словам Шойгу, участники украинского формирования были уничтожены с помощью ударов авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений прикрытия. Он уточнил, что остатки диверсантов были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжался вестись огонь до полной ликвидации.

Как сообщало ИА Регнум, диверсионная группа ВСУ проникла в Белгородскую область 22 мая. О ситуации было доложено президенту РФ Владимиру Путину. В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции (КТО). Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

В результате нападения диверсантов в Белгородской области погиб один мирный житель, всего ранения получили 13 человек.