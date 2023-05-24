Москва, 24 мая, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооружённых сила в Европе (ДОВСЕ).

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

10 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение о внесении законопроекта о денонсации ДОВСЕ в Госдуму. Несмотря на то, что РФ ещё в 2007 году приостановила участие в договоре, формально она считалась его участником.

Изначально документу отводилась важная роль, которая предполагала и гарантировала заметное сокращение обычных вооружений в Европе двумя военными блоками во главе с США и СССР. Однако затем последовало не предусмотренное ни одним международным соглашением расширение НАТО, вследствие чего блок превысил ограничения по количеству вооружений и техники, установленные в рамках ДОВСЕ,

Замлавы МИД Сергей Рябков, назначенный представителем президента при рассмотрении вопроса о денонсации в Госдуме и Совфеде, заявил 16 мая, что Россия не планирует возвращаться к ДОВСЕ. Как отметил замминистра, сам процесс денонсации займёт около полугода. При этом Россия изложит НАТО и мировому сообществу свою позицию и отметит, что именно именно коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для Москвы невозможным пребывание в ДОВСЕ.

Как объяснил ИА Регнум главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, дедонсация означает окончательный разрыв и так прекратившего де-факто своё действие договора.

«Сделано это ввиду того, что прежние ограничения по численности размещения своих вооруженных сил, в том числе на флангах, Россия выполнять больше не будет, потому что произошли необратимые геополитические изменения. Во-первых, сегодня НАТО — это реальный военный противник России, и поддерживать какие-то добровольные ограничения России не обязана. Во-вторых, Финляндия вступила в НАТО, а Швеция, очевидно, вступит в самое ближайшее время. Это тоже неблагоприятным образом меняет всю конфигурацию сил и средств», — указал он.

Госдума одобрила закон о денонсации 16 мая.