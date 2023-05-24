Симферополь, 24 мая, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Госсовет Крыма 24 мая национализировал квартиру украинского президента Владимира Зеленского, расположенную в Ялте. Кроме того, на 57 пунктов был расширен перечень подлежащей национализации недвижимости иностранных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Ранее в этот день в Крыму национализировали квартиру первой леди Украины Елены Зеленской. Как отметил глава российского региона Сергей Аксёнов, власти республики продолжат национализацию имущества врагов России.

В собственность Крыма уже перешёл ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому меджлису» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом власти региона планировали расширить список имущества украинских олигархов, которое также будет передано в собственность республики.

В 2022 году Аксёнов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевским режимом. В перечень вошли «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив». С осени в республике национализировали уже около 700 объектов.